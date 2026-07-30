Эван Рэйчел Вуд сожалеет, что её нет в сиквеле «Практической магии»

Эван Рэйчел Вуд, сыгравшая в первой части «Практической магии» в роли Кайли Оуэнс, сожалеет, что не попала в продолжение фильма. По словам актрисы, она жаждала встретиться с коллегами по первой ленте спустя так много времени.

Это грустно, потому что в детстве мы очень сблизились с актёрским составом. Возможность вновь увидеть всех этих людей и тот самый дом уже взрослыми, увидеть историю, отражённую в наших глазах, — это то, что невозможно сыграть.

«Практическая магия 2» выйдет 18 сентября. К главным ролям вернутся Сандра Буллок и Николь Кидман. Сюзанна Бир выступила режиссёром сиквела, сценарий которого написал Акива Голдсман.