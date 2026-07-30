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Riot Games объяснила доминирование магов на нижней линии в League of Legends

Riot Games объяснила доминирование магов на нижней линии в League of Legends
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Руководитель балансовой команды League of Legends Мэтт Phroxzon Леунг-Харрисон объяснил причины доминирования магов на нижней линии. Изменения для восстановления баланса между магами и традиционными АДК запланированы на патч 26.16, который выйдет 12 августа.

По словам Phroxzon, проблема стала результатом нескольких изменений на протяжении сезона. В патче 26.11 Riot ослабила дальнобойных саппортов в пользу саппортов ближнего боя, а профессиональные команды нашли способы обходить ограничения на роуминг. Если на MSI 2026 маги составляли около 20% пиков на нижней линии, то на Esports World Cup и Kespa Cup их приоритет значительно вырос. Тенденция перешла и в рейтинговые игры.

Riot не планирует убирать магов с нижней линии, но намерена вернуть АДК статус основного класса для этой роли. В патче 26.16 запланированы следующие изменения:

  • штраф за роуминг саппорта увеличен с 25% до уровня 3 до 33% до уровня 5;
  • усиление «Наголенников берсерка» и «Искусного лавирования»;
  • повышение базового сопротивления магии для стрелков;
  • усиление заклинания «Исцеления».
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