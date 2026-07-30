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Вышел дебютный тизер-трейлер фильма «Баста. Начало игры» про рэпера Василия Вакуленко

Вышел дебютный тизер-трейлер фильма «Баста. Начало игры» про рэпера Василия Вакуленко
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«Атмосфера кино» с партнёрами опубликовала первый тизер-трейлер фильма «Баста. Начало игры» про известного рэпера Василия Вакуленко. Картина выйдет в прокат 24 декабря.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат «Атмосфере кино».

Биографический фильм расскажет о становлении Василия Вакуленко, родившегося в Ростове-на-Дону в 1980 году. Будущий Баста ищет свой голос, впервые влюбляется, сталкивается с конкурентами и семейными испытаниями.

Главную роль в ленте сыграл Слава Копейкин («Слово пацана: Кровь на асфальте», «Дети перемен»). Режиссёром выступил Стас Иванов («Конец невинности»). Это уже очередной музыкальный байопик про российские группы: ранее в стране сняли ленты «Король и Шут», «Руки Вверх!», «Тур с Иванушками» и «Комбинация».

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