Фильм «Хитрый койот» с Джоном Синой официально выйдет в России 10 сентября

В «Каро-Премьер» объявили, что фильм «Хитрый койот» получил официальный прокат в России. Он стартует 10 сентября, в честь него даже показали локализованный постер.

Фото: «Каро-Премьер»

Проект представляет собой гибрид игрового кино с живыми актёрами и анимацией. Главный герой — знаменитый Койот из мультфильмов «Луни Тюнз». По сюжету ему придётся судиться со злобной корпорацией «Акме», которая подсовывала ему неисправные инструменты для поимки знаменитого Дорожного бегуна.

Главные роли в картине исполнили Джон Сина («Миротворец»), Лана Кондор («Алита: Боевой ангел») и Уилл Форте («Небраска»). Режиссёром картины выступил Дэйв Грин — автор фильма «Черепашки-ниндзя 2» 2016 года.