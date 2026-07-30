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Хоррор «Пиноккио: Раскрепощённый» официально вышел в кинотеатрах России

Хоррор «Пиноккио: Раскрепощённый» официально вышел в кинотеатрах России
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С сегодняшнего дня фильм ужасов «Пиноккио: Раскрепощённый» официально вышел в кинотеатрах России. Ленту уже крутят в городах.

Лента станет следующим фильмом во вселенной хорроров «Винни-Пух: Кровь и мёд» — жестоких интерпретаций классических сказок. Главным героем выступит мальчик Джеймс. В один момент парень узнаёт, что у его дедушки Джеппетто есть ужасная тайна: он создал деревянную куклу Пиноккио, которая начала убивать всех вокруг.

Одну из главных ролей исполнил Ричард Брейк («Игра престолов»). Знаменитого сверчка Джимми из оригинальной сказки сыграл звезда фильмов «Кошмар на улице Вязов» Роберт Инглунд. Режиссёром выступил Рис Фрейк-Уотерфилд — постановщик обеих частей «Винни-Пух: Кровь и мёд».

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