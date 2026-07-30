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CEO Team Spirit объяснил причины возвращения magixx и zont1x в состав по CS 2

CEO Team Spirit объяснил причины возвращения magixx и zont1x в состав по CS 2
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Генеральный директор Team Spirit Никита Cheshir Чукалин раскрыл причины возвращения Бориса magixx Воробьёва и Мирослава zont1x Плахоти в основной состав по Counter-Strike 2.

По словам Чукалина, решения принимались независимо. В середине 2025 года организация начала искать замену капитану Леониду chopper Вишнякову из-за его выгорания. Среди кандидатов были сторонние IGL и игроки из состава, но выбор пал на magixx.

Рассматривая варианты, мы решили двигаться поэтапно. Самым простым было бы взять готового IGL из другой команды, говорящего на русском языке. Мы рассмотрели все имеющиеся опции, но ни один не оказался подходящим. Конкретно для нашего проекта Боря является лучшим. Большую роль сыграло его яркое желание применить себя именно к этой роли.

Возвращение zont1x Чукалин объяснил уникальными игровыми качествами — высоким уровнем генерации идей и уравновешенным темпераментом. Выбор между ним и Иваном zweih Гогиным был обусловлен разницей в характеристиках, а не в качестве игры.

С обновлённым составом Spirit выиграла PGL Astana 2026 и заняла 3–4-е место на IEM Cologne Major 2026. На момент публикации команда выступает на BLAST Bounty Summer 2026.

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