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Состав Team Falcons по Dota 2 распадётся после The International 2026 — инсайдер

Состав Team Falcons по Dota 2 распадётся после The International 2026 — инсайдер
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Бывший киберспортсмен Бауыржан lilskrip Бисембаев сообщил, что текущий состав Team Falcons по Dota 2 проведёт последний турнир вместе на The International 2026.

По его информации, несколько игроков завершат карьеру после главного чемпионата.

Два лучших друга из состава уже ищут себе преемников. Они обращались к одной из СНГ-команд и предлагали игрокам присоединиться после сезона, но получили отказ.

Состав Falcons не менялся с ноября 2023 года. В этой пятёрке команда выиграла The International 2025 и ряд других тир-1 турниров.

Состав Team Falcons по Dota 2:

  • Оливер Skiter Лепко;
  • Станислав Malr1ne Поторак;
  • Аммар ATF Ассаф;
  • Андреас Франк Cr1t- Нильсен;
  • Цзинцзюнь Sneyking У;
  • Кёртис Aui_2000 Линг (тренер).

The International 2026 пройдёт с 13 по 23 августа в Шанхае.

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