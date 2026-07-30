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Зендея переделывала сценарий «Человека-паука: Новый день», чтобы сделать Эм-Джей чудной

Зендея переделывала сценарий «Человека-паука: Новый день», чтобы сделать Эм-Джей чудной
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Зендея рассказала в интервью, что вносила небольшие правки в сценарий «Человека-паука: Новый день», а именно меняла поведение своей героини, Эм-Джей. По мнению актрисы, персонаж всегда вёл себя причудливо, но в первоначальной версии сюжета она была слишком «нормальной».

Актриса захотела исправить это, чтобы не потерялся дух героини. В итоге изменения были приняты, а Эм-Джей стала больше походить на себя из трёх первых фильмов о Человеке-пауке с Томом Холландом.

Я помню, как читала черновик. Мы, конечно, хотели сделать персонажей более зрелыми, но, помню, когда я читала сценарий, мне казалось, что она слишком, за неимением лучшего термина, нормальная. Я должна была это исправить.

«Новый день» стартует в зарубежном прокате уже 31 июля.

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