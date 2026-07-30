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Начались съёмки второго сезона сериала «Вечерняя школа» с известными комиками

Начались съёмки второго сезона сериала «Вечерняя школа» с известными комиками
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Кинокомпания Russian Code и телеканал СТС сообщили о старте съёмок второго сезона сериала «Вечерняя школа». Дата выхода продолжения комедийного шоу пока неизвестна. Авторы также прислали фото со съёмок предстоящих эпизодов.

Фото: Russian Code/СТС

Фото: Russian Code/СТС

Фото: Russian Code/СТС

Фото: Russian Code/СТС

Фото: Russian Code/СТС

Фото: Russian Code/СТС

Проект повествует о взрослых парнях и девушках, которым по разным причинам пришлось вернуться для обучения в школу. Второй сезон продолжит рассказывать о новых испытаниях для героев, ведь некоторые из них готовятся стать родителями, а другие — сменить социальный статус.

Главные роли вновь сыграют знаменитые российские юмористы: Илья Макаров, Динара Курбанова, Ася Резник, Дмитрий Соколов, Илья Соболев и другие комики. Режиссёром выступит Артём Захарьян («Санкционер»).

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