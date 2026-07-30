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Режиссёр фильма Resident Evil Зак Креггер назвал любимые части оригинальных игр

Режиссёр фильма Resident Evil Зак Креггер назвал любимые части оригинальных игр
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Издание IGN взяло интервью у режиссёра нового фильма по Resident Evil Зака Креггера. Он назвал свои любимые части оригинальной видеоигровой серии.

На первое место постановщик поставил Resident Evil 4. Креггер отметил, что ему нравится как оригинал 2005 года, так и ремейк. Следующей игрой в топе режиссёра стал ремейк Resident Evil 2, а третье место заняла девятая часть серии под названием Resident Evil Requiem.

Топ-5 лучших Resident Evil по мнению Зака Креггера

  1. Resident Evil 4.
  2. Resident Evil 2.
  3. Resident Evil Requiem.
  4. Resident Evil Village.
  5. Resident Evil 7.

Фильм Resident Evil выйдет в мировом прокате 18 сентября. Проект сконцентрируется на одном главном герое, который отправится в опасное путешествие по городу Раккун-Сити, «постепенно погружаясь в настоящий ад». Ранее Зак Креггер заявлял, что в картине не стал экранизировать какую-либо из игр, ведь у него не получилось бы сделать сюжет лучше, чем в оригинальных частях.

Трейлер нового фильма Resident Evil:
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