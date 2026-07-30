Фэнтезийный мультсериал «Альтушки против скуфов» выйдет в 2027 году — стильный постер

Онлайн-кинотеатр Okko и студия RIK ANIMATION анонсировали мультсериал «Альтушки против скуфов». Комедийное анимационное шоу выйдет в 2027 году. Авторы также представили стильный постер фэнтезийного проекта.

Фото: Okko/RIK ANIMATION

Действие предстоящего сериала разворачивается в городе Скуфоград. Привычная жизнь местных жителей нарушается, когда их начинают заменять странные гигантские существа. Противостоять им могут только Альтушки, которые обладают необычными способностями. Постепенно главные героини понимают, что всё происходящее — часть большой тайны.

Авторами «Альтушек против скуфов» выступили Виталий Терлецкий и Кирилл Кутузов. По словам создателей шоу, предстоящий сериал объединит приключенческое фэнтези с юмором, представив зрителям совершенно оригинальный проект.