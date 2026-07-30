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Русский трейлер фильма о создании «Рокки» Сильвестра Сталлоне — выход в России 26 ноября

Русский трейлер фильма о создании «Рокки» Сильвестра Сталлоне — выход в России 26 ноября
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Компания «Экспонента фильм» представила русский трейлер фильма «Рокки — это я». Лента о создании культовой спортивной драмы «Рокки» официально выйдет в России 26 ноября — спустя шесть дней после мировой премьеры.

Видео доступно во VK-канале Экспонента фильм. Права на видео принадлежат «Экспонента фильм»/Amazon MGM Studios.

Картина расскажет, как ещё никому неизвестный Сильвестр Сталлоне создал сценарий знаменитого фильма. Проект покажет, как молодой актёр боролся за то, чтобы сыграть главную роль в спортивной ленте про боксёра.

Сталлоне в фильме «Рокки — это я» сыграл актёр Энтони Ипполито. Ранее он исполнил роль Аль Пачино в «Предложении», сериале о съёмках «Крёстного отца». Режиссёром выступил Питер Фаррелли — автор драмы «Зелёная книга» и комедии «Тупой и ещё тупее».

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