«Выглядит хуже FIFA 17 и eFootball»: блогер жёстко раскритиковал геймплей EA Sports FC 27

29 июля компания Electronic Arts представила дебютный геймплей EA Sports FC 27 — новой части серии футбольных симуляторов. В небольшом ролике авторы раскрыли основные изменения игрового процесса по сравнению с текущей FC 26.

Тем временем популярные футбольные блогеры уже поделились своими впечатлениями от первого геймплея. Одной из самых ярких реакций стало видео юзера Ника Nick RFTM — одного из самых популярных авторов контента по FIFA и EA Sports FC. Он жёстко раскритиковал новинку и назвал её повторением той же самой FC 24, сравнив её с бесплатной eFootball (бывш. PES) от студии Konami.

Видео доступно на YouTube-канале NickRTFM. Права на видео принадлежат NickRTFM.

Это выглядит точно так же, как и предыдущие три части FC. Что это вообще за дерьмо? Это даже не FIFA 17, игра выглядит очень плохо. Они могли добавить онлайн-карьеру, режим «три на три» и многое другое, но вместо этого мы смотрим на какие-то забегания. Поймите — эти изменения можно было сделать за пять рабочих дней в FC 26. Все эти люди в пиджаках делают какие-то графики, презентации. Посмотрите на eFootball, которая выглядит на уровне 2010 года. Да, у них 800 футболистов, но они выглядят по-разному, двигаются по-своему и ощущаются уникальными. Почему в 2026 году у EA нет такого в FC 27? Что это за геймплей, почему все 20 футболистов бегут в штрафную противника по одной линии? 150 долларов — за это мы получаем комбинации в стеночку и креативные забегания.

Релиз EA Sports FC 27 состоится 25 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 18-го числа.