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Российская Team Spirit вышла в полуфинал Mid-Season Cup 2026 по MLBB на EWC 26: это рекорд региона

Российская Team Spirit вышла в полуфинал Esports World Cup 2026 в MLBB: это рекорд региона
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Российский состав Team Spirit по мобильной игре Mobile Legends: Bang Bang сыграет в полуфинале Mid-Season Cup 2026 — одного из двух главных турниров сезона, который проходит в рамках Кубка мира по киберспорту в Париже.

В четвертьфинале «драконы» взяли уверенный реванш у Vamos из Малайзии за поражение в групповой стадии. Team Spirit победила со счётом 3:0 и завтра сыграет в полуфинале с победителем пары Aurora Gaming – ONIC.

Команда из Восточной Европы впервые дошла до полуфинальной стадии на крупных турнирах по MLBB (чемпионатах мира M и Mid-Season Cup). Ранее Team Spirit занимала четвёртое место на M5 и M6, но проходила по нижней сетке.

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