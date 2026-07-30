Создателя «Телеграма» Павла Дурова* внесли в перечень экстремистов и террористов в России

Росфинмониторинг внёс создателя знаменитого мессенджера «Телеграм» Павла Дурова* в перечень террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

Тем людям и компаниям, которые попадают в данный перечень, запрещено взаимодействовать со СМИ и размещать различную информацию в Сети. Кроме того, им нельзя участвовать в выборах, заниматься любыми финансовыми услугами и организовывать публичные мероприятия.

29 июля Федеральная служба безопасности России сообщила, что бизнесмену предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. В ФСБ отметили, что он не удаляет из мессенджера «Телеграм» каналы, которыми пользуются украинские спецслужбы, террористические и экстремистские организации для подготовки и координации в России «диверсионно-террористических актов». Бизнесмена также объявили в международный розыск.

* — Внесён в перечень экстремистов и террористов.