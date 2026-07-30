Фильм «Мастер и Маргарита» всё же покажут в США в сентябре

Американская компания Luminosity Pictures объявила о выходе российского фильма «Мастер и Маргарита» в США. Ленту Михаила Локшина всё же выпустят в местных кинотеатрах 18 сентября.

Премьера «Мастера и Маргариты» в США должна была состояться ещё в 2024 году, когда лента вышла в российский прокат. Однако в стране начались судебные разбирательства между несколькими кинокомпаниями, которые планировали выпустить свою адаптацию романа Михаила Булгакова под тем же названием. В итоге Luminosity Pictures всё же удалось отстоять право выпустить ленту в США.

Премьера «Мастера и Маргариты» в России состоялась 25 января 2024 года. По итогам проката лента, снятая по культовому роману Михаила Булгакова, заработала в кинотеатрах около 2,3 млрд рублей. Картина также получила высокие отзывы от критиков и зрителей, которые сравнивают ленту с культовым сериалом 2005 года. Главные роли в ленте сыграли Аугуст Диль («Бесславные ублюдки»), Евгений Цыганов («Нежность»), Юлия Снигирь («Казнь»), Юрий Колокольников («По щучьему велению») и другие актёры.