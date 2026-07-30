Аскар Ильясов признался, что думал бросить кино и начать «помогать людям»

Звезда «Нулевого пациента» и свежего сериала «Паша» Аскар Ильясов в интервью «Чемпионату» рассказал, что во время пандемии серьёзно задумывался об уходе из актёрской профессии. По словам артиста, из-за полного затишья в индустрии он искал альтернативные способы помогать людям.

Такое было во время пандемии. Тогда я действительно подумал: «Может, бросить всё и выучиться на массажиста?» Помню эту мысль очень хорошо. Казалось: если в профессии будет такая тишина, хочу заниматься массажем и помогать людям.

Однако поклонникам актёра повезло, ведь вскоре ему всё-таки улыбнулась удача — после возвращения домой в Казахстан у Аскара случилась перезагрузка, которая помогла физически и эмоционально. Подробнее об этом читайте в интервью с актёром.