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В Helldivers 2 пройдёт кроссовер с Warhammer 40,000 — старт 12 августа

В Helldivers 2 пройдёт кроссовер с Warhammer 40,000 — старт 12 августа
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Студия Arrowhead Game представила трейлер коллаборации онлайн-игры Helldivers 2 с популярной фантастической вселенной Warhammer 40,000. Кроссовер стартует уже 12 августа на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале HELLDIVERS™ 2. Права на видео принадлежат Arrowhead Game Studios.

Вместе с апдейтом в игре появится новый боевой пропуск, который добавит для приобретения два тематических комплекта брони и другие предметы снаряжения. Все они будут связаны с подразделением Кадианских Касркинов из Warhammer 40,000. Кроме того, в Helldivers 2 добавят четыре вида оружия и три транспорта.

Фото: Arrowhead Game Studios

Helldivers 2 — популярный шутер, в котором командам из нескольких человек нужно выполнять миссии на различных планетах. В распоряжении геймеров есть оружие и стратагемы — это особые умения, которые позволяют совершить вызов воздушного удара, мощного робота, снаряжения и прочих полезных вещей.

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