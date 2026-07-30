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WW Team обыграла TDK с nafany и Ax1Le и вышла в гранд-финал CIS LAN 6 по CS 2

WW Team обыграла TDK с nafany и Ax1Le и вышла в гранд-финал CIS LAN 6 по CS 2
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WW Team победила TDK в полуфинале CIS LAN Championship 6 в Москве. Серия завершилась со счётом 2:0 — 13:10 на Mirage и 16:13 на Anubis.

Лучшим игроком матча стал Денис deko Жуков с K/D 46-32 и рейтингом 1,25. У TDK выделился Пётр fame Болышев (38-34, рейтинг 1,27), тогда как Сергей Ax1Le Рыхторов завершил серию с отрицательным K/D 36-38. Капитан TDK Владислав nafany Горшков закончил матч с рейтингом 0,85.

В гранд-финале WW Team сыграет с победителем пары Virtus.pro — Baks. TDK покидает турнир на третьем-четвёртом местах ($ 4 тыс). По слухам, состав TDK в ближайшее время подпишет организация 1win.

CIS LAN Championship 6 проходит с 27 по 30 июля в Москве. Призовой фонд турнира — $ 40 тыс.

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