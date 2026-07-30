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Актёр Аскар Ильясов назвал свой идеальный финал чемпионата мира по футболу

Актёр Аскар Ильясов назвал свой идеальный финал чемпионата мира по футболу
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Актёр Аскар Ильясов, сыгравший главную роль в драмеди «Паша», поделился ожиданиями от чемпионата мира по футболу и назвал команды, за которые будет болеть в решающих матчах. Он признался, что является давним поклонником Лионеля Месси и внимательно следит за спортивными событиями.

Интервью записывали задолго до финала, поэтому на тот момент не было известно, кто в итоге сыграет.
Представьте, если чемпионом станет Испания — и Ямаль поднимет кубок. Видели же фотографию, где Месси купает совсем маленького Ямаля? Из неё складывается красивая история о преемственности поколений. Поэтому в финале Испания — Аргентина я, честно говоря, буду болеть сразу за обе команды.

В общем-то, мечты Аскара Ильясова во многом сбылись в финале первенства планеты. А почитать полное интервью со звездой сериала «Паша» можно на «Чемпионате».

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