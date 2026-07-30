«Ходил на работу, которая не нравилась». Аскар Ильясов объяснил, почему ушёл из театра

Актёр Аскар Ильясов критически оценил популярное среди артистов мнение, что «театр — это служение, а кино — лишь заработок». Опираясь на личный опыт работы в Театре сатиры, Ильясов признался, что репертуарная система подходит далеко не всем.

Два года работал в Театре сатиры, мне там было нечего играть. Поэтому, если честно, никакого чувства служения у меня не появилось. Просто ходил на работу, которая мне не нравилась. А я очень не люблю заниматься тем, что не нравится.

Большое интервью с Аскаром Ильясовым можно почитать на «Чемпионате», где он также рассказал о любви к футболу, попытался предсказать финал чемпионата мира и поделился трудностями, с которыми столкнулся при работе.