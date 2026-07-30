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В кинотеатрах России вышла мелодрама «За любовь» с Ксенией Бородиной

В кинотеатрах России вышла мелодрама «За любовь» с Ксенией Бородиной
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30 июля в России состоялась премьера фильма «За любовь». Романтическую комедию уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны.

Видео доступно на VK-канале Атмосфера Кино. Права на видео принадлежат «Атмосфере Кино».

Сюжет ленты рассказывает о замужней паре, чей брак находится на грани разрыва. В один момент они находят волшебную бутылку, которая исполняет желания — теперь их жизнь изменится навсегда.

Главные роли в мелодраме сыграли Ксения Бородина («Метод Лавровой»), Алексей Чадов («(Не)искусственный интеллект»), Виктория Клинкова («Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее») и другие актёры. Режиссёром выступил Андрей Малай («Становление героя»).

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