Игроки бросились скупать Assassin’s Creed Odyssey из-за «Одиссеи» Кристофера Нолана

Аналитик из компании Alinea Analytics Рис Эллиот сообщил, что за последнее время резко выросла популярность Assassin’s Creed Odyssey. Игра вновь стала востребованной из-за премьеры фильма «Одиссея» Кристофера Нолана, который близок по тематике к проекту студии Ubisoft.

За 10 дней с момента выхода картины, количество ежедневных игроков в Assassin’s Creed Odyssey выросло со 122 тыс. до 233 тыс. пользователей. Таким образом, популярность проекта увеличилась на 90%. Больше всего число активных пользователей выросло на Xbox — рост составил 134%. Всё потому, что на этой консоли игра доступна в том числе по подписке Game Pass.

Релиз Assassin’s Creed Odyssey состоялся в октябре 2018 года. Проект рассказывает о потомках спартанского царя Леонида, которые пытаются разгадать тайну своей семьи в эпоху Древней Греции. Критики высоко оценили игру, а пользователи приняли её смешанно: на агрегаторе Metacritic она получила 83 балла из 100 от обозревателей и 6,9 балла из 10 от геймеров.

«Одиссея» вышла в мировом прокате 17 июля. Картина рассказывает эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя исполнил звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В ленте также снялись Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.