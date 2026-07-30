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Трейлер мелодрамы «Плетёный муж» с Александром Скарсгардом — выход в октябре

Трейлер мелодрамы «Плетёный муж» с Александром Скарсгардом — выход в октябре
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Кинокомпания Black Bear представила трейлер фильма «Плетёный муж». Фантастическая мелодрама выйдет в мировом прокате в октябре.

Видео доступно на YouTube-канале Black Bear. Права на видео принадлежат Black Bear.

Действие ленты развернётся в вымышленном мире. Главной героиней выступит женщина, которая страдает от одиночества. В один момент она просит корзинщика сплести ей мужа, который в итоге оживает и становится заботливым мужчиной. Однако плетёный человек вызывает зависть у соседей.

Главные роли исполнили Оливия Колман («Отец»), Александр Скарсгард («Большая маленькая ложь»), Питер Динклэйдж («Игра престолов») и другие актёры. Режиссёрами выступили Алекс Хьюстон Фишер и Элинор Уилсон — авторы комедии «Спаси себя сам!».

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