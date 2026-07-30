Вышел спецвыпуск мультсериала «Чемпионы» про хоккей от «Чемпионата»

Портал «Чемпионат» и компания «Союзмультфильм» выпустили специальный выпуск спортивного мультсериала «Чемпионы». Эпизод под названием «Оля на поле. Зуб Хитрюка» уже доступен в «ВК Видео» и на YouTube.

Видео доступно во VK-канале Кинокомпания Союзмультфильм. Права на видео принадлежат «Союзмультфильм».

По сюжету серии Оля Горошкина попробовала себя в роли специального корреспондента «Чемпионата». Ведущая блога «Оля на поле» пытается выяснить, как игрок команды «Красный Метеор» Петя Хитрюк потерял свой зуб. В ответ она слышит фееричный рассказ.

«Чемпионы» вдохновлены анимационными картинами режиссёра Бориса Дежкина, такими как «Шайбу! Шайбу» и «Матч-реванш». Проект стартовал в 2024 году и рассказывает о бесконечном противостоянии команд «Синие Вымпелы» и «Красные Метеоры».