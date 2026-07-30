Ограничения против Павла Дурова не затронут «Телеграм»

Издание «РИА Новости» взяло комментарий у Росфинмониторинга по поводу включения создателя «Телеграма» Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов. В ведомстве объяснили, как новые ограничения влияют на популярный мессенджер.

В Росфинмониторинге отметили, что ограничения против бизнесмена не распространяются на мессенджер «Телеграм». Это означает, что россияне могут продолжать приобретать подписки Premium и пользоваться сервисом, как и раньше.

Росфинмониторинг включил Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов 30 июля. До этого стало известно, что бизнесмену предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Его объявили в международный розыск.