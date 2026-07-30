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Фильм Психопатка (2026): дата выхода в России, когда смотреть, где смотреть, трейлер

Трейлер хоррора «Психопатка» со звездой «Собирателя душ» — выход в России 8 октября
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Кинокомпания Bleecker Street представила трейлер фильма «Психопатка». Комедийный хоррор официально выйдет в российском прокате 8 октября.

Видео доступно на YouTube-канале True Brit Entertainment. Права на видео принадлежат Bleecker Street.

Сюжет ленты развернётся в 1858 году. Картина расскажет о Винифред, которая устраивается гувернанткой в богатое поместье. Как только она появляется на новой работе, в доме начинают таинственным образом исчезать слуги.

Главную роль исполнила звезда хоррора «Собиратель душ» Майка Монро. В фильме также снялись Джейсон Айзекс («Гарри Поттер»), Томасин Маккензи («Кролик Джоджо»), Джекоби Джуп («Хамнет: История, вдохновившая «Гамлета») и другие актёры. Режиссёром «Психопатки» выступил Закари Уигон — постановщик фильма «Стоп-слово».

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