Бен Аффлек выиграл $ 1 млн в передаче «Кто хочет стать миллионером?»

Знаменитый актёр Бен Аффлек («Лакомый кусок») стал победителем в телевизионном шоу «Кто хочет стать миллионером?» Выпуск с голливудской звездой показали на телеканале ABC 29 июля.

Артист принял участие в шоу вместе с победителем популярной американской викторины Jeopardy! Джейми Дингом. Они оба ответили на все вопросы ведущего, потратив две подсказки из трёх, и выиграли $ 1 млн. Все деньги победители отправят на благотворительность.

Примечательно, что лучший друг Аффлека и коллега по многим фильмам Мэтта Дэймон («Одиссея») также выигрывал в «Кто хочет стать миллионером?» Он участвовал в телеигре в 2025 году, успешно ответив на все вопросы.