Baldur's Gate 3 продают с самой большой скидкой к трёхлетию игры

30 июля большую скидку получила Baldur's Gate 3 — знаменитая RPG от студии Larian. Стоимость игры снизилась на ПК и PlayStation 5.

Проект продаётся с самой большой скидкой за всю его историю. Так, в Steam цена на игру составляет 1339 рублей, вместо 1999, в GOG — € 42 (вместо € 60) и в PS Store — 4078 рупий (вместо 5827). Такую акцию студия Lariana сделала в честь предстоящего трёхлетия RPG, которое пройдёт 3 августа.

Релиз Baldur's Gate 3 состоялся в 2023 году. Ролевая игра представляет собой фэнтези по знаменитой вселенной «Подземелья и драконы». Проект высоко оценили как критики, так и пользователи: на агрегаторе Metacritic он получил 96 баллов из 100 от обозревателей и 9,1 балла из 10 от геймеров. Скидки на ПК продлятся до 6 августа в Steam и до 7 августа в GOG, а на PS5 — до 13 августа.