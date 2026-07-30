«Чиновники в замешательстве». Павел Дуров* — о внесении в перечень террористов в России

Создатель «Телеграма» Павел Дуров* прокомментировал решение Росфинмониторинга о его внесении в перечень террористов и экстремистов. Соответствующий пост бизнесмен опубликовал в своём телеграм-канале.

По словам Дурова, власти России признали его террористом из-за того, что он отказался выполнять требования о массовой слежке в «Телеграме». Он считает, что российские чиновники в замешательстве насчёт запретов в интернете.

Россия признала меня «террористом» за отказ выполнять её требования о массовой слежке и цензуре в «Телеграме». Согласно российскому законодательству, мне запрещено «распространять информацию в интернете». Российские чиновники, очевидно, в замешательстве относительно того, кто может запретить кому пользоваться интернетом.

Павла Дурова* включили в перечень террористов и экстремистов 30 июля. До этого стало известно, что бизнесмену предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. В ФСБ сообщили, что его объявили в международный розыск.

* — Внесён в перечень экстремистов и террористов.