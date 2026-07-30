Spirit разгромила Liquid и вышла в полуфинал BLAST Bounty Summer — 4-й топ-4 подряд
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Team Spirit обыграла Team Liquid в четвертьфинале BLAST Bounty Summer 2026 по Counter-Strike 2. Серия завершилась со счётом 2:0 — 13:7 на Dust2 и 13:5 на Anubis.
CS 2. BLAST Bounty Summer 2026 . 1/4 финала
30 июля 2026, четверг. 16:00 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 0
Team Liquid
Лучшим игроком матча стал Данил donk Крышковец с K/D 42-20 и рейтингом 1,76. Андрей tN1R Татаринович завершил серию с показателем 29-15. Для Spirit это четвёртый турнир подряд с выходом минимум в топ-4.
Матч стал первым LAN-турниром для команды с тренером Сергеем hally Шаваевым за 96 дней. В полуфинале Spirit сыграет за выход в гранд-финал, соперник определится позднее.
LAN-стадия BLAST Bounty Summer 2026 проходит с 30 июля по 2 августа на Мальте.
Комментарии
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