Riot Games представила коллекционное издание League of Legends Classic за $ 90

Riot Games представила League of Legends Classic Collector's Edition — физический набор, приуроченный к запуску режима. Издание доступно для предзаказа, отгрузка начнётся с 30 декабря 2026 года.

В набор входят физические предметы: руководство коллекционера, карта Рунтерры, подставки для рун, двусторонние брелоки «Победа/Поражение», наклейки с цитатами чемпионов и приветственный набор. Также в комплект включён сезонный пропуск.

Фото: Riot Games

Фото: Riot Games

Покупатели получат цифровой контент для режима Classic: осколки чемпионов Энни и Алистара, скины Founder's Gothic и Founder's Black, хромы, иконку профиля и две эмоции. Эксклюзивно для Collector's Edition доступны осколок Кейл, скин Founder's Silver и хрома. Все классические косметические предметы работают только в League of Legends Classic.

League of Legends Classic вышла 29 июля с патчем 26.15. Цифровые награды из Collector's Edition уже активируются при покупке.