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Marvel закрыла сериал «Чудо-человек» — после продления на второй сезон

Marvel закрыла сериал «Чудо-человек» — после продления на второй сезон
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Компания Marvel не станет выпускать второй сезон сериала «Чудо-человек». Супергеройское шоу в итоге не получит продолжение, хотя его официально объявили ещё в марте.

Как сообщает Variety, за последние пять месяцев в Marvel так и не приступили к написанию сценария второго сезона. Продюсеры студии решили, что продолжат историю главного героя в смежных проектах студиях и, возможно, полнометражных лентах компании.

«Чудо-человек» вышел в конце января и рассказывает о голливудском актёре Саймоне Уильямсе, который получает необычные способности из-за ионного облучения. Он становится Чудо-человеком, теперь ему предстоит балансировать между супергеройской жизнью и работой в киноиндустрии, скрывая свои сверхсилы.

Первый сезон шоу получил высокие оценки от зрителей и критиков. На Rotten Tomatoes сериал рекомендуют 87% пользователей и 91% обозревателей соответственно. Шоураннером проекта выступил Эндрю Гест («Бруклин 9-9»), а постановкой занимался Дестин Дэниел Креттон («Человек-паук: Новый день»). Главные роли в нём сыграли Яхья Абдул-Матин II и Бен Кингсли.

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