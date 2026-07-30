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MOUZ обыграла 3DMAX и вышла в полуфинал BLAST Bounty Summer 2026 по CS 2

MOUZ обыграла 3DMAX и вышла в полуфинал BLAST Bounty Summer 2026 по CS 2
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MOUZ победила 3DMAX в четвертьфинале BLAST Bounty Summer 2026 по Counter-Strike 2. Серия завершилась со счётом 2:1 — 10:13 на Dust2, 22:18 на Nuke и 13:3 на Inferno.

CS 2. BLAST Bounty Summer 2026 . 1/4 финала
30 июля 2026, четверг. 18:20 МСК
MOUZ
Окончен
2 : 1
3DMAX

Вторая карта стала ключевой — на Nuke команды провели 40 раундов, прежде чем MOUZ закрыла овертайм 22:18. На решающей Inferno «мыши» разгромили соперника, отдав всего три раунда. Лучшим игроком серии стал снайпер Адам torzsi Торжаш с K/D 67-44 и рейтингом 1,38.

В полуфинале MOUZ сыграет с российской Team Spirit, которая ранее разгромила Team Liquid в четвертьфинале. LAN-стадия BLAST Bounty Summer 2026 проходит с 30 июля по 2 августа на Мальте.

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