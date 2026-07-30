В Deadlock появился рейтинговый режим — для входа нужно 60 побед

Valve выпустила крупное обновление матчмейкинга в Deadlock. В игре появился рейтинговый режим с сезонной системой рангов, лидербордами и фазой калибровки. Первый сезон стартовал 30 июля и продлится до 7 октября.

Для доступа к рейтингу необходимо одержать минимум 60 побед в стандартном режиме. Играть можно только на героях с 15+ победами, при этом в ростере должно быть не менее трёх таких героев. Режим доступен соло или в дуо — разница между игроками не должна превышать один ранг.

Система включает 13 рангов с шестью подрангами в каждом — от Initiate до Eternus. Калибровка занимает восемь матчей, максимальный ранг после неё — Oracle VI. За победу и поражение начисляется или списывается в среднем 250 очков. Для перехода между подрангами нужно 1000 очков, между полными рангами — 2000. На границах рангов действует защита от понижения: пять матчей при переходе между рангами и два — между подрангами.

Перед началом матча игроки попадают в новую предматчевую зону, где могут сменить героя или перераспределить линии. Количество банов героев увеличено с двух до трёх. Если игрок покидает матч до пятой минуты, игра аннулируется для всех, кроме ливера и его группы.