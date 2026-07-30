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FACEIT представила античит на основе машинного обучения для CS 2 — запуск 5 августа

FACEIT представила античит на основе машинного обучения для CS 2 — запуск 5 августа
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Платформа FACEIT анонсировала новую систему борьбы с читерами — Human Input Detection (HID). Технология заработает 5 августа вместе со стартом девятого сезона.

В отличие от классических античитов, HID анализирует не файлы на устройстве, а поведение игроков: движения мыши, действия в матче и другие паттерны. Система обучена на данных миллионов матчей и будет дообучаться по мере накопления информации. Это позволит выявлять игроков, которые маскируют запрещённый софт от традиционных методов обнаружения.

HID станет дополнительным уровнем защиты поверх существующего FACEIT Anti-Cheat. Разработчики заверили, что система не повлияет на производительность — снижения FPS быть не должно.

Помимо нового античита, в девятом сезоне FACEIT обновит систему сброса рейтинга, добавит сезонную статистику профиля и вернёт Vertigo в пул карт. Также изменится политика наказаний за нарушения.

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