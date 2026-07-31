WW Team обыграла Virtus.pro и выиграла CIS LAN Championship 6 по CS 2

WW Team победила Virtus.pro в финале CIS LAN Championship 6 в Москве. Серия завершилась со счётом 3:2 — 7:13 на Mirage, 13:9 на Nuke, 13:10 на Dust2, 6:13 на Cache и 13:7 на Anubis. За первое место команда получила $ 20 тыс., Virtus.pro заработала $ 9 тыс.
На решающей карте Anubis отличился Денис deko Жуков — 31 фраг при девяти смертях, рейтинг 2,59. По итогам всей серии он стал лучшим игроком матча с K/D 90-61 и рейтингом 1,26. У Virtus.pro выделился Владимир b1st Красиков (84-60, рейтинг 1,29), однако этого не хватило для победы.
На турнире WW Team помогал тренер Леонид chopper Вишняков, бывший капитан Team Spirit. Для команды это первая победа на LAN-турнире.
CIS LAN Championship 6 проходил с 27 по 30 июля в Москве с призовым фондом $ 40 тыс.