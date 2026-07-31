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Dota 2 получила Компендиум к TI 2026 с обновлённой фэнтези-лигой и наградами

Dota 2 получила Компендиум к TI 2026 с обновлённой фэнтези-лигой и наградами
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Valve выпустила обновление Dota 2, посвящённое The International 2026. В клиент добавлены наборы поддержки команд и талантов, система прогнозов, обновлённая фэнтези-лига и косметические награды.

Игрокам доступны наборы поддержки для всех 16 команд-участниц и более 100 работников студии. 50% от продаж получают команды и таланты, 30% идут в призовой фонд турнира. Золотой набор поддержки включает новую улучшаемую статую команды на базе.

Награды в Компендиуме

Награды в Компендиуме

Фото: Team Yandex

Фэнтези-лига получила переработку: игроки собирают команду из пар — два саппорта, два игрока боковых линий и мидер. Добавлена роль тренера с уникальными модификаторами. Прогнозы на групповой этап необходимо заполнить до 13 августа (5:00 мск).

Среди наград — сокровищница Tyrian Regalia с пятью обновлёнными Immortal-предметами и жетон ландшафта с выбором из шести террейнов, включая Reef's Edge и Immortal Gardens. Также вышел патч с изменениями геймплея и исправлениями ошибок.

The International 2026 пройдёт с 13 по 23 августа в Шанхае.

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