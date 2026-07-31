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Valve сжала рейтинг «Титанов» в Dota 2 — максимальный MMR теперь 9500

Valve сжала рейтинг «Титанов» в Dota 2 — максимальный MMR теперь 9500
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Valve провела корректировку MMR для игроков ранга «Титан» в Dota 2. Рейтинг всех игроков сжат в диапазон от 1 до 9500 MMR. Минимальный порог для Immortal Draft остался прежним — 8500 MMR. Относительное распределение игроков и позиции в таблице лидеров не изменились.

До корректировки верхняя граница MMR превышала 19 000 — например, у игрока Алана Satanic Галлямова рейтинг снизился с 19 тыс. до 9 400. Стример Fishman также сообщил о падении MMR.

Рейтинг Satanic после корректировок

Рейтинг Satanic после корректировок

Фото: Gabe News

Помимо сброса рейтинга, Valve удалила Random Draft и классический рейтинговый подбор из списка рейтинговых режимов. На вкладке рейтинговой игры появилась новая опция «Автоматически выбирать все роли, если нет жетонов ролевого поиска» (по умолчанию выключена). При первом получении доступа к рейтинговой игре теперь выдаётся 5 жетонов ролевого поиска.

Корректировка произошла за две недели до старта The International 2026, который пройдёт с 13 по 23 августа в Шанхае.

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