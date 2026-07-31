«Пёсик-пёсик, ав-ав-ав». Vasilisa записала фразы к Компендиуму TI 2026

В рамках Компендиума The International 2026 русскоязычные таланты записали голосовые фразы для наборов поддержки в Dota 2. Фразы доступны для покупки в клиенте игры — 50% от продаж получают таланты и команды.

Самые обсуждаемые фразы — у Василисы Vasilisa Черновой: «Пёсик-пёсик, ав-ав-ав» и «Охаёшечки-даттебаёшечки, поанимешимся». В прошлом году вирусной стала её фраза «Киси-киси, мяу-мяу».

Фото: Vasilisa

Кроме того, сразу три русскоязычных таланта — Дмитрий Mortalles Аржиловский, Алексей Lex Филиппов и Арсений Arszeeqq Усов — записали фразу с отсылкой к мему «сикс-севен».

Среди командных наборов выделяется BetBoom Team — для клуба фразы записал профессиональный игрок в Counter-Strike 2 Кирилл Boombl4 Михайлов. Бывший про-игрок в Dota 2 Квинн Quinn Каллахан также записал фразу к своему набору, где говорит слово «Легенда».

The International 2026 пройдёт с 13 по 23 августа в Шанхае. Наборы поддержки талантов и команд доступны в клиенте Dota 2 — 30% от продаж идут в призовой фонд турнира.