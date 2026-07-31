Компендиум к The International 2026 в Dota 2 — все награды и активности

Valve выпустила Компендиум к The International 2026, который уже доступен всем игрокам Dota 2. Как и в прошлом году, разработчики отказались от классического Battle Pass — акцент сделан на бесплатных активностях и наборах поддержки.

При входе в компендиум игроки сразу получают смайлик с Эгидой, загрузочные экраны с символикой команд и фразы для колеса чата. Основные награды зависят от результатов в прогнозах и фэнтези-лиге. Топ-100 получат 12 месяцев Dota Plus, жетон ландшафта, скидку 100% на миниатюрную Эгиду и 5 сокровищниц Tyrian Regalia. Жетон ландшафта — главная новинка компендиума: он позволяет выбрать один из шести классических террейнов, включая Reef's Edge и Immortal Gardens. Доступен с 85-го процентиля.

Фото: Gabe News

Фэнтези-лига сохранила основу прошлого года — игрок собирает команду из двух керри, мидера и двух саппортов. Каждый выбранный игрок получает эмблемы с разрядами, определяющие начисление очков. Нововведение — тренерские титулы: префикс и суффикс дают бонусы всей команде при выполнении условий (первая кровь, убийство Терзателя, короткие матчи и другие).

Прогнозы на групповой этап уже открыты — необходимо распределить команды по итоговым результатам швейцарской системы. Заполнить их нужно до 13 августа (5:00 мск). После группового этапа откроются прогнозы на плей-офф.

Наборы поддержки доступны для всех 16 команд и более 100 талантов. 50% от продаж получают команды и таланты, 30% идут в призовой фонд. Командные наборы имеют три уровня — золотой включает улучшаемую статую с логотипом на базе. Наборы талантов представлены в четырёх вариантах наклеек: от стандартной до золотой с автографическими рунами и эксклюзивными фразами.

The International 2026 пройдёт с 13 по 23 августа в Шанхае.