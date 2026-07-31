В работу запущена третья часть «Схватки»
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Amazon запустила в работу третью часть «Схватки», о чём сообщили источники The Wrap. Подробностей третьей части нет, но ожидается, что она расширит кинофраншизу Майкла Манна.
Вероятно, на вторую «Схватку» возлагают большие надежды. В фильме снимутся Леонардо Ди Каприо и Кристиан Бэйл в главных ролях. Съёмки сиквела стартуют по плану в ноябре этого года.
Фильм «Схватка» вышел в 1995 году. Криминальный боевик рассказывает о противостоянии лучших преступников и детективов Лос-Анджелеса. Режиссёром ленты выступил Майкл Манн, который на протяжении нескольких лет пытался добиться финансирования на сиквел.
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