15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В работу запущена третья часть «Схватки»

В работу запущена третья часть «Схватки»
Комментарии

Amazon запустила в работу третью часть «Схватки», о чём сообщили источники The Wrap. Подробностей третьей части нет, но ожидается, что она расширит кинофраншизу Майкла Манна.

Вероятно, на вторую «Схватку» возлагают большие надежды. В фильме снимутся Леонардо Ди Каприо и Кристиан Бэйл в главных ролях. Съёмки сиквела стартуют по плану в ноябре этого года.

Фильм «Схватка» вышел в 1995 году. Криминальный боевик рассказывает о противостоянии лучших преступников и детективов Лос-Анджелеса. Режиссёром ленты выступил Майкл Манн, который на протяжении нескольких лет пытался добиться финансирования на сиквел.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android