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Драма «Нежный монстр» с Леа Сейду выйдет 18 ноября на Netflix

Драма «Нежный монстр» с Леа Сейду выйдет 18 ноября на Netflix
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На Netflix 18 ноября выйдет драма «Нежный монстр» с Леа Сейду в главной роли. Будет и ограниченный зарубежный прокат, который стартует 30 октября.

Люси, успешная пианистка, переезжает с семьёй из Мюнхена в сельскую местность, чтобы поддержать своего партнёра Филиппа после профессионального выгорания, жертвуя при этом собственной карьерой. Эльза, специальный следователь, сталкивается с тяжёлой ответственностью по уходу за отцом, страдающим деменцией. Обе женщины вынуждены взглянуть в лицо тёмным сторонам мужчин в своей жизни.

Картина была отобрана для участия в конкурсной программе 79-го Каннского кинофестиваля, где её мировая премьера состоялась в мае 2026 года.

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