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Звезда «Человека-паука» Том Холланд назвал свою любимую видеоигру

Звезда «Человека-паука» Том Холланд назвал свою любимую видеоигру
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Актёр Том Холланд, известный по роли Питера Паркера в четырёх частях «Человека-паука», рассказал о своей любимой видеоигре. Ей оказалась The Last of Us, притом вторая часть, а не первая.

Холланд рассказал об этом в подкасте Джошуа Хоровица. Том также отметил, что не смотрел сериал от HBO, а в видеоигры играет не то чтобы часто, но ему в душу запала именно вторая The Last of Us от Naughty Dog.

Она чертовски хороша. Правда, эта игра — невероятно хороша.

Вторая The Last of Us вышла в июне 2020 года, а увидеть Холланда можно будет в «Человеке-пауке: Новый день», который выйдет в зарубежный прокат 31 июля.

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