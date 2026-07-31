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Завершились съёмки фильма по Elden Ring

Завершились съёмки фильма по Elden Ring
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Создатель реквизита для фильма по Elden Ring Шон Скофилд рассказал об окончании съёмок картины.

Главные роли в ленте сыграли Кит Коннор («Под огнём»), Кейли Спейни («Падение империи») и Ник Офферман («Одни из нас»). О чём именно расскажет картина, пока неизвестно.

Режиссёром фильма выступает Алекс Гарленд, постановщик «Падения империи», «Под огнём» и «Программистов». Ранее он называл себя большим фанатом игры FromSoftware и её дополнения Shadow of the Erdtree.

Зарубежный прокат стартует 3 марта 2028 года. С учётом того, что ленту выпустит A24, есть высокая вероятность, что её выпустят в официальный российский прокат.

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