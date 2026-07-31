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Расписание второго игрового дня плей-офф BLAST Bounty Summer 2026 по CS 2

Расписание второго игрового дня плей-офф BLAST Bounty Summer 2026 по CS 2
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Сегодня, 31 июля, продолжается плей-офф турнира BLAST Bounty Summer 2026 по шутеру Counter-Strike 2.

В этот день зрителей ждёт два матча, которые пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). Победители перейдут в следующую стадию, а проигравшие покинут турнир на 5-8-м месте.

Расписание BLAST Bounty Summer 2026 на пятницу, 31 июля:

  • 15:30. FaZe Clan (Европа) — The MongolZ (Монголия);
  • 18:30. paiN Gaming (Бразилия) — Astralis (Дания).

BLAST Bounty Summer 2026 проходит с 21 июля по 2 августа на Мальте. 32 команды сражаются за титул чемпиона и призовой фонд в размере $ 740 тыс. Гранд-финал пройдёт 2 августа.

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