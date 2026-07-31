Том Холланд порассуждал о Тимоти Шаламе в роли Человека-паука
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В недавнем интервью Тома Холланда спросили, кто, по его мнению, мог бы сыграть Человека-паука в кино. Актёр назвал кандидатуру Тимоти Шаламе.
По мнению Тома, Шаламе наверняка бы показал отличную версию Человека-паука, которая бы сильно разнилась с той, которую сделал Холланд.
Я думаю, он бы сделал отличного Человека-паука. Думаю, он был бы гораздо более мудрой версией персонажа, и, может быть, я бы снялся в «Дюне»! И тогда она бы превратилась в историю о неуклюжем идиоте, бегающем на песке.
«Человека-паука: Новый день» выпустят в зарубежный прокат 31 июля. До России фильм доберётся не раньше 20-х чисел августа.
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