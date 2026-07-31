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Сериал по «Бестолковым» с Алисией Сильверстоун выйдет на Paramount+

Сериал по «Бестолковым» с Алисией Сильверстоун выйдет на Paramount+
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По данным Variety, сериал по «Бестолковым» с Алисией Сильверстоун выйдет на Paramount+. Ранее от выпуска проекта отказались на Peacock.

Изначально проект разрабатывался для Peacock в начале 2025 года, но в апреле 2026 года стало известно, что он больше не продвигается на этом стриминговом сервисе. Источники сообщают, что Paramount+ заказала шесть эпизодов.

Съёмки планируется начать в Лос-Анджелесе в 2027 году. По данным источников, продюсерская компания подала документы в Калифорнийскую комиссию по кинематографии для получения налоговых субсидий штата. Продолжение расскажет, как Шер справляется с ролью матери подростка.

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