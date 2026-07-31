Сериал по «Бестолковым» с Алисией Сильверстоун выйдет на Paramount+
Поделиться
По данным Variety, сериал по «Бестолковым» с Алисией Сильверстоун выйдет на Paramount+. Ранее от выпуска проекта отказались на Peacock.
Изначально проект разрабатывался для Peacock в начале 2025 года, но в апреле 2026 года стало известно, что он больше не продвигается на этом стриминговом сервисе. Источники сообщают, что Paramount+ заказала шесть эпизодов.
Съёмки планируется начать в Лос-Анджелесе в 2027 году. По данным источников, продюсерская компания подала документы в Калифорнийскую комиссию по кинематографии для получения налоговых субсидий штата. Продолжение расскажет, как Шер справляется с ролью матери подростка.
Комментарии
- 31 июля 2026
-
11:30
-
11:29
-
10:30
-
10:26
-
09:50
-
09:14
-
09:10
-
08:45
-
08:10
-
07:49
-
07:17
-
07:11
-
06:51
-
04:05
-
03:24
-
03:09
-
03:01
-
00:43
-
00:35
- 30 июля 2026
-
22:53
-
22:38
-
22:13
-
22:04
-
22:02
-
21:58
-
20:23
-
20:21
-
19:59
-
19:32
-
19:06
-
18:40
-
18:07
-
17:52
-
17:17
-
17:09