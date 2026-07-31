В «Человеке-пауке: Новый день» хотели показать мутировавшего героя, но не стали

Том Холланд рассказал, что в «Человеке-пауке: Новый день» действительно хотели показать героя в образе мутанта. Как, к примеру, в мультсериале 90-х, но не стали этого делать.

Причина — боязнь, что картину не смогут посмотреть дети из-за страха перед существом.

Мы исследовали кошмарные сцены, в которых он просыпается в виде мутанта, и очень быстро мы решили: «Мы хотим, чтобы дети тоже наслаждались этим фильмом».

«Новый день» уже показывают в зарубежных кинотеатрах. Картина рассказывает о самостоятельной жизни Питера Паркера и его встрече с Халком, Карателем и другими различными персонажами. В России фильм выйдет не раньше 20 августа.