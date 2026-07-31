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Состоялась мировая премьера фильма «Человек-паук: Новый день»

Состоялась мировая премьера фильма «Человек-паук: Новый день»
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31 июля состоялась мировая премьера фильма «Человек-паук: Новый день». Новый блокбастер киновселенной Marvel уже доступен в мировых кинотеатрах спустя почти пять лет после выхода «Нет пути домой». Неофициальная премьера в России запланирована на 20 августа.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel. Права на видео принадлежат Marvel.

«Человек-паук: Новый день» рассказывает новую историю в жизни Питера Паркера. После событий «Нет пути домой» прошло четыре года — дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании. Тем временем в городе случается новая цепочка преступлений, которая приводит к появлению одного из самых опасных противников в жизни Питера.

Режиссёром картины выступил Дестин Дэниел Креттон — автор другого супергеройского фильма киновселенной Marvel, «Шан-Чи и легенда 10 колец». К главным ролям вернулись Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. В ленте появились Халк и Каратель, а также неизвестный персонаж актрисы Сэди Синк, звезды «Очень странных дел».

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